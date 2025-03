Gallinari, debutto col botto a Porto Rico: 21 punti e vittoria

21 punti (6/12 dal campo e 8/8 ai liberi), 6 rimbalzi, 4 assist, 7 falli subiti, +12 di plus/minus in, cosa più importante in ottica Italbasket, 34'42" sul parquet. In più, il netto 86-71 dei suoi Vaqueros de Bayamon sugli Indios de Mayaguez. Danilo Gallinari non poteva chiedere di meglio all'esordio nella Baloncesto Superior Nacional.