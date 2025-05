Myers e Danilovic, che rivali a Bologna: "Ma la stima c'è sempre stata"

MYERS: "Ho iniziato tardi e ancora sto crescendo, sto provando a crescere ma sono rimasto ancora un bambino, un ragazzino. È stato un percorso solitario: sono cresciuto in palestra, e mi hanno spiegato cos'è che bisogna fare in questo sport. Bisogna fare canestro, quindi per me esisteva soltanto quel concetto lì, che mi sono portato avanti per tanti anni: fare canestro. Mi sono chiuso in palestra da solo: ha contribuito anche alla mancanza di condivisione, di responsabilità, di spirito di squadra, quindi mi sono messo lì per anni, d'estate, anche d'inverno, a tirare, a tirare, a tirare. Mi sono portato dietro questo individualismo anche all'interno della squadra. Soltanto con gli anni, nel 99, con l'Europeo, con la Nazionale, avendo avuto Boscia Tanjevic - coach carismatico, con forte personalità -, ho capito che non avrei potuto ottenere nessuna vittoria se non avessi condiviso le responsabilità, le emozioni, le sconfitte, le vittorie, il dolore. Anche il dolore delle sconfitte lo tenevo per me, lo tenevo per me".