Secondo quanto riportato dal Gazzettino (ed. Udine), tra l'Apu Udine e Skylar Spencer mancherebbero solo gli ultimi dettagli prima di dichiarare ufficiale l'accordo per la prossima stagione. Il centro americano si è già visto in LBA in biancorosso, tra Trieste (2022/23) e Varese (2023/24): nell'ultima annata, il 31enne californiano è invece stato il miglior rimbalzista della A2 con Rieti.