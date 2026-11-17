"La Longobardi Scafati e coach Piero Bucchi hanno concordato la rescissione consensuale del contratto che lega l’allenatore al club gialloblu. La Società desidera ringraziare il coach per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi, evidenziando il rapporto umano e la reciproca stima che si sono instaurati, e resteranno intatti, con il patron e i dirigenti del club. A coach Bucchi vanno sentiti auguri per futuri successi personali e professionali."