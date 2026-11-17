"La Longobardi Scafati e coach Piero Bucchi hanno concordato la rescissione consensuale del contratto che lega l’allenatore al club gialloblu. La Società desidera ringraziare il coach per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi, evidenziando il rapporto umano e la reciproca stima che si sono instaurati, e resteranno intatti, con il patron e i dirigenti del club. A coach Bucchi vanno sentiti auguri per futuri successi personali e professionali."
Questo è quanto si legge nel comunicato stampa della squadra scafatese, che domenica dovrà affrontare un match delicatissimo contro Cantù con in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Le due compagini al momento ricoprono gli ultimi due posti in campionato, con la sola differenza che Scafati ha registrato un successo (in casa contro Trento) mentre i lombardi sono ancora a secco di vittorie.