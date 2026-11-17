Alex Marquez è tornato. Il team BK8 Gresini Racing MotoGP ha confermato sui social il suo ritorno in pista in Portogallo dove ritroverà dopo un weekend di stop forzato il suo compagno di box Fermín Aldeguer. Lo spagnolo è stato operato a Madrid alla clavicola destra, alla spalla destra e alla clavicola sinistra. Il pilota del team Gresini proverà a concludere il 2026 con delle buone sensazioni. Operazione resasi necessarie per le conseguenze della caduta del pilota spagnolo a Sepang (Malesia) durante la gara sprint alla fine del mese di ottobre.