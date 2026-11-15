Verona, continua il momento d'oro di Andrea Loro: l'ottimo avvio con la Tezenis e il sogno Nazionale

Nella serata di ieri ha deciso la partita con una super stoppata nel finale su Stevenson, ma non solo; contro Mannion e compagni ha registrato 19 punti (carreer high in Serie A) con 5 triple, andando per la sesta volta consecutiva in doppia cifra in questo campionato. Numeri da sogno, che potrebbero valergli una chiamata in azzurro da Luca Banchi: "Nazionale? 19 punti sono mio career high in A finora ma io devo fare molto di più e lavorare tanto - ha commentato Loro ai microfoni di LBATV- . Se poi il Ct in futuro vorrà convocarmi io sarà carico e a sua disposizione". La prossima pausa nazionali è dietro l'angolo e l'ala classe 2003 è sicuramente tra gli indiziati a far parte delle prossime due uscite dell'Italbasket, impegnata contro Turchia e Serbia (26-29 novembre) nelle qualificazioni al mondiale 2027