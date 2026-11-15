Verona, continua il momento d'oro di Andrea Loro: l'ottimo avvio con la Tezenis e il sogno Nazionale

© Ufficio Stampa Scaligera Basket Verona
Alla prima esperienza nella massima serie, Andrea Loro si sta rivelando uno dei giocatori fondamentali dell'inizio di stagione della Tezenis Verona. La Scaligera, dopo l'anticipo di ieri sera, conta un record di 4 vittorie (tra cui il successo contro l'Olimpia Milano) e 4 sconfitte, un rullino di marcia più che positivo considerando che la squadra gialloblù è neopromossa. Tra i protagonisti di queste prime otto giornate, figura proprio il nativo di Bergomanero, che a Verona sembra aver trovato la sua dimensione ideale. Dopo la grande annata in serie A2 (10.3 punti, 5.6 rimbalzi e 0.8 assist di media) la società veneta ha deciso di riconfermalo, con coach Alessandro Ramagli che ripone in lui molta fiducia, come dimostrato dal minutaggio sul parquet. Loro gioca in media 26.8 minuti, ben 7 in più rispetto alla passata stagione, mettendo in campo aggressività e qualità, accompagnate da una grande intelligenza cestistica.
Nella serata di ieri ha deciso la partita con una super stoppata nel finale su Stevenson, ma non solo; contro Mannion e compagni ha registrato 19 punti (carreer high in Serie A) con 5 triple, andando per la sesta volta consecutiva in doppia cifra in questo campionato. Numeri da sogno, che potrebbero valergli una chiamata in azzurro da Luca Banchi: "Nazionale? 19 punti sono mio career high in A finora ma io devo fare molto di più e lavorare tanto - ha commentato Loro ai microfoni di LBATV- . Se poi il Ct in futuro vorrà convocarmi io sarà carico e a sua disposizione". La prossima pausa nazionali è dietro l'angolo e l'ala classe 2003 è sicuramente tra gli indiziati a far parte delle prossime due uscite dell'Italbasket, impegnata contro Turchia e Serbia (26-29 novembre) nelle qualificazioni al mondiale 2027