L'Italia vince la terza partita su tre incontri disputati in sei giorni e completa la prima pausa nazionali dedicata alle qualificazioni per gli Europei femminili di basket con il successo 72-68 ottenuto in Lettonia. Le azzurre di coach Capobianco - che hanno dovuto fare a meno in questa finestra di Cecilia Zandalasini e di Matilde Villa - giocano una partita punto a punto dal primo all'ultimo minuto, risolta nel finale da un paio di canestri fondamentali di Jasmine Keys e di Carlotta Zanardi. Keys è anche la top scorer con 12 punti, in una prova corale che vede gli 11 di Sara Madera, i 10 di Zanardi (più 6 rimbalzi di cui 3 offensivi), con un contributo importante arrivato anche da Costanza Verona, Francesca Pan e Lorela Cubaj. Appuntamento adesso a febbraio per gli altri tre incontri, nell'ordine in Slovenia il 10 e poi in casa contro l'Austria il 13 e contro la Lettonia il 16.