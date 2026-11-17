Quando alle sette del mattino gli impianti di Tiefenbach iniziano a muoversi, sopra Sölden, sulle Alpi austriache, non ci sono tifosi, musica o classifiche. Ci sono soltanto gli atleti, i tecnici e una pista ancora chiusa al pubblico. Pochi giorni dopo il gigante che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino, Giovanni Franzoni è tornato sulla neve per due sessioni di allenamento dedicate alle discipline veloci. Con lui c'erano anche Sofia Goggia, Alice Robinson, Lara Colturi e Lucas Pinheiro Braathen.



Le condizioni non erano semplici. La prima giornata è stata condizionata dal maltempo, che ha reso difficile raggiungere gli impianti e ha limitato il lavoro in pista a poche discese. Il giorno successivo è andato meglio, anche se nuvole e visibilità ridotta hanno continuato a influenzare l'allenamento. Per Franzoni, però, il punto non erano le condizioni della neve. Dopo la stagione che ne ha accelerato la crescita nel circuito internazionale, il venticinquenne bresciano sta cercando soprattutto di capire fino a dove può arrivare.



"La scorsa stagione è stata una rivelazione - racconta - . Non mi aspettavo un salto di qualità così importante, soprattutto in discesa. Mi ha dato molta più fiducia e consapevolezza. Oggi provo a portare quella consapevolezza anche in allenamento, cercando ogni giorno di alzare l'asticella". È una fase cruciale della carriera di molti sportivi: quella in cui il problema non è più dimostrare di poter arrivare a un certo livello, ma riuscire a restarci. E Franzoni dice di convivere con questa sensazione: "Mi chiedo spesso se riuscirò a confermarmi, se sarò ancora così veloce, se riuscirò a fare meglio. Credo che siano proprio questi dubbi a spingere un atleta a dare il massimo ogni giorno".