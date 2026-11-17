Quando alle sette del mattino gli impianti di Tiefenbach iniziano a muoversi, sopra Sölden, sulle Alpi austriache, non ci sono tifosi, musica o classifiche. Ci sono soltanto gli atleti, i tecnici e una pista ancora chiusa al pubblico. Pochi giorni dopo il gigante che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino, Giovanni Franzoni è tornato sulla neve per due sessioni di allenamento dedicate alle discipline veloci. Con lui c'erano anche Sofia Goggia, Alice Robinson, Lara Colturi e Lucas Pinheiro Braathen.
Le condizioni non erano semplici. La prima giornata è stata condizionata dal maltempo, che ha reso difficile raggiungere gli impianti e ha limitato il lavoro in pista a poche discese. Il giorno successivo è andato meglio, anche se nuvole e visibilità ridotta hanno continuato a influenzare l'allenamento. Per Franzoni, però, il punto non erano le condizioni della neve. Dopo la stagione che ne ha accelerato la crescita nel circuito internazionale, il venticinquenne bresciano sta cercando soprattutto di capire fino a dove può arrivare.
"La scorsa stagione è stata una rivelazione - racconta - . Non mi aspettavo un salto di qualità così importante, soprattutto in discesa. Mi ha dato molta più fiducia e consapevolezza. Oggi provo a portare quella consapevolezza anche in allenamento, cercando ogni giorno di alzare l'asticella". È una fase cruciale della carriera di molti sportivi: quella in cui il problema non è più dimostrare di poter arrivare a un certo livello, ma riuscire a restarci. E Franzoni dice di convivere con questa sensazione: "Mi chiedo spesso se riuscirò a confermarmi, se sarò ancora così veloce, se riuscirò a fare meglio. Credo che siano proprio questi dubbi a spingere un atleta a dare il massimo ogni giorno".
La crescita, spiega, non riguarda soltanto i risultati. Negli ultimi mesi ha imparato a gestire meglio la pressione, le aspettative e l'attenzione che inevitabilmente accompagna prestazioni sempre più competitive.
Pur essendo diventato uno specialista delle prove veloci, Franzoni continua a considerare il gigante una parte fondamentale della propria identità sportiva. È la disciplina con cui è cresciuto e che, secondo lui, continua a influenzare il suo modo di sciare: "Sono entrato in Nazionale grazie al gigante. È stato fondamentale anche per la velocità, soprattutto nei passaggi più tecnici". Il problema, semmai, è trovare un equilibrio tra discipline molto diverse in una stagione sempre più fitta di gare: "Prima di Sölden c'è ancora tempo per allenarsi bene in gigante. Poi durante l'inverno diventa più complicato. Devo migliorare nella capacità di passare rapidamente da una disciplina all'altra e adattare la sciata".
Negli ultimi anni il lavoro si è concentrato soprattutto sulla ricerca di una maggiore efficacia: meno attenzione alla perfezione tecnica e più alla capacità di lasciar correre gli sci: "Cerco la sensazione dello sci che corre. Quando penso troppo alla linea, spesso divento più lento. In gara devo concentrarmi sulle poche cose davvero importanti e capire dove vale la pena rischiare e dove no". Accanto a lui continuano a esserci le persone che lo accompagnano da tempo, tra cui lo skiman Riccardo Coriani, che segue la preparazione dei suoi materiali fin dai tempi delle squadre giovanili.
Le due giornate di allenamento a Sölden raccontano una parte dello sci che raramente si vede in televisione: quella fatta di attese, adattamenti, problemi legati alle condizioni della montagna e ricerca continua di dettagli. È il lavoro che precede i risultati e che spesso rimane invisibile. Franzoni spera che la prossima primavera possa guardarsi indietro e parlare di una stagione ricca di soddisfazioni. Ma non è soltanto una questione di classifiche: "Mi piacerebbe aver emozionato le persone. Quest'estate molte persone mi hanno raccontato quanto si siano divertite guardando le mie gare. Per me significa molto. Vorrei arrivare alla fine dell'inverno sapendo di aver dato tutto, senza rimpianti. E magari con qualche bel risultato in tasca".