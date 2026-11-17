Tiger Woods tornerà a giocare a golf a livello agonistico per la prima volta dopo oltre due anni il mese prossimo, quando scenderà in campo all'Hero World Challenge alle Bahamas, torneo che si terrà ad Albany dal 3 al 6 dicembre. Sarà la prima volta che Woods disputerà un torneo ufficiale del PGA Tour dal luglio 2024: da lì in poi, il 15 volte vincitore di tornei major ha dovuto affrontare due seri infortuni l'incidente stradale con ribaltamento in Florida, a marzo, che gli è costato prima l'arresto e poi la sospensione della patente di guida per cinque anni. Una vicenda che ha avuto vari strascichi: Woods non aveva bevuto alcolici, ma le autorità hanno riscontrato che sembrava avere le facoltà mentali alterate e che aveva in tasca due pillole contenenti l'idrocodone, un analgesico oppioide. Fu arrestato e poi rilasciato. Alcuni giorni dopo, dichiarò che si sarebbe "allontanato" per sottoporsi a cure e concentrarsi sulla propria salute.