"Sono molto contento per Kimi Antonelli, che è un ragazzo di prim'ordine", e ha avuto alcune "fortune", tra cui "che non è andato alla Ferrari". Lo ha affermato Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, intervenendo a un evento di Fondazione Cr Firenze. "Qualcuno sbagliando non lo prese - ha detto - dimenticando che, per esempio, Hamilton fu preso dalla McLaren che aveva 12 anni. Se fosse entrato alla Ferrari, non avrebbe avuto la possibilità di fare quello che ha fatto, perché avrebbe avuto occhi addosso, pressioni, eccetera. Spero che poi ci sia tempo per arrivare alla Ferrari". Montezemolo ha sottolineato che Antonelli ha "una famiglia seria, sana dietro di sé, non esibizionista, una famiglia con dei valori", ed è "un ragazzo di 20 anni educato, coi piedi per terra, che spero continui a essere tale, ma con una famiglia così continuerà". Inoltre, ha aggiunto l'ex presidente della Ferrari, il neocampione del mondo di Formula 1 "ha una capacità di reazione, di concentrazione, quando si tira giù la visiera, eccezionale". Per Montezemolo "oggi Verstappen è il pilota assolutamente più forte in Formula 1, ma credo che Kimi, avendo 20 anni e avendo dimostrato quello che ha dimostrato, possa avere una carriera eccezionale".