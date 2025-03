Justin Robinson da urlo, Trapani riprende a correre

Se la prestazione di JD Notae (19 punti in 23', 7/10 al tiro) è cresciuta a dismisura nel corso della serata - 4 palle perse nei primi due quarti e, in generale, la conferma di rendere molto più da guardia che non da play -, quella di Justin Robinson si è mantenuta sempre su altissimi livelli, eccezion fatta per il fallo tecnico nel finale dei regolamentari in cui Trapani ha "fatto di tutto per buttare una partita già vinta". Per il 27enne della Virginia, tornato fortunatamente in condizioni fisiche accettabili dopo gli acciacchi contro Cremona e Trieste, massimo stagionale per punti (28) e, soprattutto, falli subiti (13) e tiri liberi tentati (18 dei 44 fischiati in favore dei granata, 17 dei quali realizzati): la combinazione di stazza ed esplosività non ha trovato corpi varesini che potessero contenerlo, ritornando a essere la "testa del serpente" in grado di muovere tutto l'attacco trapanese.