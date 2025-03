Varese, Kastritis: "Ci abbiamo provato restando insieme"

La prima volta da head coach dell'Openjobmetis di Giannis Kastritis si è conclusa amaramente, con la sconfitta al supplementare a Trapani (106-93). Queste le parole del greco nella conferenza stampa post-partita: "Ero ansioso per questa prima gara alla guida di Varese. E anche entusiasta. Onestamente non mi aspettavo di dover avere a che fare con alcune strane situazioni. Abbiamo perso Hands e Librizzi (espulsi) e con tanti giocatori fuori per falli. Alla fine abbiamo giocato con un roster differente da quanto ci aspettavamo. Mi congratulo con i miei giocatori, siamo orgogliosi del loro sforzo. La cosa più importante è che ci abbiamo provato restando insieme, continuando a lottare e credere nella vittoria. Gli devo dare grande credito per questo. Con la stessa etica, con il duro lavoro sono sicuro che prima o poi i risultati arriveranno. Complimenti a Trapani, hanno un grande roster e un grande coach, giocano in un modo che mi piace molto. Hanno creduto nella vittoria per 45'. 24 palle perse? Dobbiamo considerare le circostanze. Abbiamo dovuto giocare con meno guardie. E Trapani è una squadra molto fisica, ha difeso bene e ha forzato le nostre palle perse. Per quanto riguarda i falli, continueremo a lavorare. Sono arrivato da pochi giorni, non possiamo correggere tutto. Ci terremo quelle che vanno tenute, e correggeremo le altre che sono andate meno bene. Ovviamente la prestazione c'è stata, ma una sconfitta è una sconfitta. Mancano 10 partite alla fine, ogni risultato conta. Ma andiamo via da questa partita dando un segnale a noi e i giocatori".