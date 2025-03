Serie A: Bologna regola Milano e aggancia Trento in vetta, Napoli torna ultimo

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-80

Sfida di cartello alla Segafredo Arena, dove la Virtus Bologna è chiamata al confronto con l’Olimpia Milano. Una grande classica del basket italiano e che arriva a due settimane e mezza di distanza dal quarto di finale di Coppa Italia vinto dalle Scarpette Rosse proprio sulle Vu Nere in quel di Torino. Il quarto inaugurale vede Milano allungare subito sul +7, prima del rientro di Bologna sul 15 pari. L’Olimpia mostra però una maggiore concretezza in attacco e scava un altro gap nel finale della prima frazione, grazie soprattutto a un Mirotic immarcabile, spingendosi sul 25-20: a tenere in scia la Virtus è la tripla di Hackett sulla sirena che chiude il primo parziale. Il secondo quarto è invece quello del sorpasso per Bologna, brava a recuperare un -9 e a passare poi avanti 34-31. L’EA7 mette a segno soltanto 9 punti in dieci minuti, ritrovandosi a inseguire 38-34 all’intervallo: un risultato di cui l’Olimpia può però essere comunque felice, viste le tante occasioni sprecate dalla Virtus e che avrebbero potuto portare i padroni di casa a condurre con un vantaggio decisamente più ampio. Ciò che non ha fatto nel primo tempo, Bologna lo fa quindi nel terzo quarto: +12 e tentativo di fuga per la squadra di Ivanovic. Milano però non molla e ritrova la parità sul 55-55, mentre Belinelli colpisce a più riprese da dietro l’arco. L’ultimo quarto inizia sul punteggio di 63-59 per le Vu Nere, che poi provano l’affondo decisivo con le triple di Morgan. L’Olimpia lotta per restare a galla, ma Bologna non trema e vince 86-80. La Virtus si porta così a 30 punti, agganciando Trento in vetta alla classifica. A -4 resta Milano, con i suoi 26 punti.