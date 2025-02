Pleiss, da Trapani al Panathinaikos: "È successo tutto in fretta"

Pleiss ha collezionato 18 presenze in LBA: in 14.2 minuti ha prodotto 6 punti e 3.2 rimbalzi a partita. Nelle ultime settimane si erano intensificate le voci di un suo addio agli Shark e non era stato inserito nei 12 che hanno giocato contro Trieste nelle Final Eight di Coppa Italia a Torino.