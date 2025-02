Milano in finale col trio tuttofare Ricci-Tonut-Flaccadori

Scorrere il tabellino dei tre è necessario, ma non basta. 3 punti (1/4 dal campo), 4 rimbalzi e 1 assist in 13’ per Tonut; 5 punti (1/2 al tiro e 2/2 ai liberi), 3 rimbalzi in 18’ per Ricci; 6 punti (1/2 dal campo, 4/4 ai liberi), 2 rimbalzi, 2 falli subiti e 1 palla recuperata in 15' per Flaccadori. Ogni singola voce statistica, però, è arrivata nel momento in cui sarebbe più servita quella giocata: la tripla da quasi metà campo di Tonut, a regalare il vantaggio all'Olimpia dopo la simbolica stoppata rifilata da Ndour a un insolitamente sconnesso LeDay; la lotta a rimbalzo difensivo e gli sfondamenti di capitan Pippo, formando insieme a Mirotic - lavoro clamoroso di Nikola nella difesa lontano dalla palla su Bilan - una coppia difensiva invalicabile sotto canestro; i punti in transizione e le penetrazioni per guardagnarsi fischi e viaggi in lunetta di Flaccadori, la cui "pulizia di scelte" era già stata sottolineata da coach Messina nel post Virtus Bologna di due sere prima.