Qualificazioni Mondiale 2027: l’Italia vince in Islanda e accede al secondo round

Prosegue con una vittoria il cammino di qualificazione al Mondiale 2027 dell’Italbasket, ora certa di un posto al secondo round. Allenati provvisoriamente da coach Ramondino, che ha preso il posto del CT Luca Banchi (assente per motivi personali), gli Azzurri battono 102-83 l’Islanda a Reykjavík e salgono così a quota 9 punti nel Gruppo D. Baldasso è protagonista sul parquet con i suoi 16 punti, utili a confermare l’Italia al primo posto del proprio girone: il prossimo avversario sarà la Lituania.
LA PARTITA
Reduce dai due successi in amichevole contro Croazia e Slovenia, l’Italia si presenta a Reykjavík per il match ufficiale contro l’Islanda, valido per la quinta giornata del primo turno di qualificazione al Mondiale 2027: ancora assente per motivi personali è il CT Luca Banchi, sostituito nuovamente da coach Ramondino. Gli Azzurri inaugurano la gara con un mini-parziale di 4-0 e poi si spingono sul +5, chiudendo il primo quarto avanti 27-25. L’Italbasket sale quindi d’intensità nel secondo parziale e si invola sul +12, spinta soprattutto da capitan Tessitori, Baldasso e Procida: all’intervallo il tabellone recita 58-46 per la formazione tricolore. Hermannsson prova a tenere a galla l’Islanda, ma Mannion e compagni sono ispirati e scappano addirittura sul +24 al ritorno sul parquet.
Tra i giocatori con la mano più calda figura pure Tonut, il quale aiuta l’Italia a presentarsi a seicento secondi dal termine sullo score di 84-62. Gli Azzurri completano quindi l’opera nel quarto conclusivo, vincendo 102-83: Baldasso è il migliore sul tabellino per la squadra di Ramondino con i suoi 16 punti, mentre Hermannsson si toglie la soddisfazione di segnarne 22 per i padroni di casa. Grazie a questo successo, l’Italbasket si porta a quota 9 punti in vetta al Gruppo D, staccando il pass per il secondo round delle qualificazioni (già certo dopo la vittoria della Lituania sulla Gran Bretagna nel pomeriggio): vendicata, dunque, la sconfitta patita lo scorso novembre proprio contro gli islandesi a Tortona. La prossima partita per gli Azzurri sarà contro la Lituania (ultima giornata del primo turno): palla a due prevista per domenica 5 luglio alle ore 20:00, alla Virtus Arena di Bologna.