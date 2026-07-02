Qualificazioni Mondiale 2027: l’Italia vince in Islanda e accede al secondo round

LA PARTITA

Reduce dai due successi in amichevole contro Croazia e Slovenia, l’Italia si presenta a Reykjavík per il match ufficiale contro l’Islanda, valido per la quinta giornata del primo turno di qualificazione al Mondiale 2027: ancora assente per motivi personali è il CT Luca Banchi, sostituito nuovamente da coach Ramondino. Gli Azzurri inaugurano la gara con un mini-parziale di 4-0 e poi si spingono sul +5, chiudendo il primo quarto avanti 27-25. L’Italbasket sale quindi d’intensità nel secondo parziale e si invola sul +12, spinta soprattutto da capitan Tessitori, Baldasso e Procida: all’intervallo il tabellone recita 58-46 per la formazione tricolore. Hermannsson prova a tenere a galla l’Islanda, ma Mannion e compagni sono ispirati e scappano addirittura sul +24 al ritorno sul parquet.