Basket

Qualificazioni Mondiale 2027: l’Italia vince in Islanda e accede al secondo round

Gli Azzurri si impongono 102-83 a Reykjavík, salendo a 9 punti nel Gruppo D: prossimo avversario la Lituania

02 Lug 2026 - 23:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© x

© x

Prosegue con una vittoria il cammino di qualificazione al Mondiale 2027 dell’Italbasket, ora certa di un posto al secondo round. Allenati provvisoriamente da coach Ramondino, che ha preso il posto del CT Luca Banchi (assente per motivi personali), gli Azzurri battono 102-83 l’Islanda a Reykjavík e salgono così a quota 9 punti nel Gruppo D. Baldasso è protagonista sul parquet con i suoi 16 punti, utili a confermare l’Italia al primo posto del proprio girone: il prossimo avversario sarà la Lituania.

LA PARTITA
Reduce dai due successi in amichevole contro Croazia e Slovenia, l’Italia si presenta a Reykjavík per il match ufficiale contro l’Islanda, valido per la quinta giornata del primo turno di qualificazione al Mondiale 2027: ancora assente per motivi personali è il CT Luca Banchi, sostituito nuovamente da coach Ramondino. Gli Azzurri inaugurano la gara con un mini-parziale di 4-0 e poi si spingono sul +5, chiudendo il primo quarto avanti 27-25. L’Italbasket sale quindi d’intensità nel secondo parziale e si invola sul +12, spinta soprattutto da capitan Tessitori, Baldasso e Procida: all’intervallo il tabellone recita 58-46 per la formazione tricolore. Hermannsson prova a tenere a galla l’Islanda, ma Mannion e compagni sono ispirati e scappano addirittura sul +24 al ritorno sul parquet.

Tra i giocatori con la mano più calda figura pure Tonut, il quale aiuta l’Italia a presentarsi a seicento secondi dal termine sullo score di 84-62. Gli Azzurri completano quindi l’opera nel quarto conclusivo, vincendo 102-83: Baldasso è il migliore sul tabellino per la squadra di Ramondino con i suoi 16 punti, mentre Hermannsson si toglie la soddisfazione di segnarne 22 per i padroni di casa. Grazie a questo successo, l’Italbasket si porta a quota 9 punti in vetta al Gruppo D, staccando il pass per il secondo round delle qualificazioni (già certo dopo la vittoria della Lituania sulla Gran Bretagna nel pomeriggio): vendicata, dunque, la sconfitta patita lo scorso novembre proprio contro gli islandesi a Tortona. La prossima partita per gli Azzurri sarà contro la Lituania (ultima giornata del primo turno): palla a due prevista per domenica 5 luglio alle ore 20:00, alla Virtus Arena di Bologna.

basket
italia
islanda

Ultimi video

01:00
Basket, quadro playoff

Basket, ecco il quadro dei playoff

01:03
VIDEO FC ROMA SPQR, DONCIC E IL NUOVO STADIO DEL TENNIS MCH

Doncic sbarca a Roma per la nuova squadra di basket della Capitale: "Voglio vincere"

00:59
Basket estathè 3x3

Basket Estathè 3x3

01:28
DICH ARMONI BROOKS OLIMPIA DICH

Olimpia, gioia Brooks: "Siamo un grandissimo gruppo!"

00:48
DICH SHILEDS OLIMPIA DICH

Shields esalta Milano: "Orgoglioso di noi, dedica ad Armani"

01:04
Milano campione d'Italia

Basket: Milano campione d'Italia

01:42
MCH PARATA KNICKS SERALE MCH

Festa Knicks: il ricevimento al City Hall e i coriandoli

01:02
Reyer-Olimpia 109-97

Reyer-Olimpia 109-97

01:03
Olimpia, scudetto vicino

Olimpia, scudetto vicino

01:21
È la notte dei Ny Knicks

È la notte dei Ny Knicks

01:15
Gara 1, Milano super

Gara 1, Milano super

04:51
DICH COACH PETERSON DA PARMA DICH

Dan Peterson: "Brava Venezia, in forma nel momento decisivo"

00:39
Peterson promuove Venezia

Peterson promuove Venezia

01:01
Basket, Venezia in finale

Basket, Venezia in finale

00:59
Venezia mette la freccia

Venezia mette la freccia

01:00
Basket, quadro playoff

Basket, ecco il quadro dei playoff

I più visti di Basket

Clamoroso in Nba: LeBron James lascia i Lakers, i Warriors lo sognano in coppia con Steph Curry

Vanja, una Madre Natura per Alessandro Gentile

Marigona, la mora mozzafiato diventata virale per un'inquadratura

VIDEO FC ROMA SPQR, DONCIC E IL NUOVO STADIO DEL TENNIS MCH

Doncic sbarca a Roma per la nuova squadra di basket della Capitale: "Voglio vincere"

LeBron, che onore! Il Time lo incorona atleta del secolo

Basket estathè 3x3

Basket Estathè 3x3

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Chris Froome
22:44
Ciclismo, Froome si ritira: "Non volevo finisse così"
21:51
Duplantis: "Sinner? Sì, siamo vicini di casa. A Wimbledon tifo per lui"
Jannik Sinner a Wimbledon 2026
18:29
Tennis, quando gioca Sinner con Brooksby: data e orario della sfida a Wimbledon
17:27
Atletica, Jacobs: "Contento di aver risentito la mia corsa"
17:15
Wimbledon, Grant: "Ho sbagliato troppo, devo continuare a migliorare"