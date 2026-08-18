Atletica, Larissa Iapichino: "Felice per medaglia nuova di cui essere fieri"

"Ero pronta a cercare di rispondere. Ho sempre condotto le gare diversamente, anzi, ero sempre io quella a rincorrere molto spesso durante le finali. Devo dire che è stato strano, è stato diverso, però ero sempre molto focalizzata e pronta a rispondere, perché sapevo benissimo che le mie avversarie avrebbero potuto tranquillamente fare un salto più lungo del mio, che stava guidando la classifica. È un modo diverso di vivere le gare. Non dico sia meglio o peggio, perché secondo me, fin quando insomma non si arriva all'ultimo tentativo, si è appunto svolto il proprio salto e si riceve la propria medaglia, niente è detto. E quindi, insomma, rimangono attimi dove un sacco di emozioni vivono dentro di te, ecco", ha dichiarato Iapichino.