Tennis, a Cincinnati le sorelle Williams di nuovo insieme dopo quattro anni

L'ultima volta che erano state viste fianco a fianco su un campo è stato quattro anni fa: le leggende del tennis Venus e Serena Williams hanno giocato la loro prima partita di doppio femminile dal 2022 ieri al Masters 1000 di Cincinnati, in uno stadio gremito per l'occasione. Gli spettatori hanno riservato alle sorelle, che hanno vinto insieme 14 titoli del Grande Slam e tre medaglie d'oro olimpiche, un'accoglienza calorosissima, con una standing ovation e applausi. Le sorelle Williams, entrambe sulla quarantina (Venus ha 46 anni e Serena 44), hanno affrontato due giocatrici di 20 anni più giovani, l'americana Peyton Stearns e l'ucraina Marta Kostyuk (entrambe 24enni). Nonostante la sconfitta di misura (6-2, 1-6, 10-8), hanno onorato l'invito e hanno persino aumentato la suspense nel finale di partita, riducendo lo svantaggio da 2-8 a 8-9 nel super tiebreak, il game decisivo che decreta la vincitrice dopo un set a testa. Le sorelle Williams avrebbero dovuto giocare il doppio femminile a Wimbledon all'inizio di quest'estate, ma hanno dovuto ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio destro subito da Serena, che vanta 23 titoli del Grande Slam in singolare nella sua illustre carriera. La loro ultima partita insieme risale agli US Open del 2022, dove persero contro la coppia ceca composta da Lucie Hradecka e Linda Noskova.