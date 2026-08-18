Nba: Jeanie Buss contesta cessione ultime quote minoranza Lakers

18 Ago 2026 - 11:25
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Jeanie Buss, membro del consiglio di amministrazione dei Los Angeles Lakers, sta contestando legalmente il piano dei suoi fratelli di vendere la restante quota di minoranza del 17,8% della squadra a Josh Kushner e Bob Iger. Lo riferisce l'Associated Press, secondo cui i fratelli, spesso in disaccordo tra loro, hanno dichiarato a ESPN di aver votato per la vendita della quota rimanente del trust di famiglia nella squadra, vincitrice di 17 titoli NBA e acquistata dal padre nel 1979. Tale decisione avrebbe posto fine al mandato di Jeanie Buss come membro del consiglio di amministrazione dei Lakers, poiché la carica richiede una partecipazione di almeno il 15% nella squadra. Jeanie Buss ha comunicato ai fratelli, tramite il suo avvocato, che nessuna vendita può avvenire senza la sua approvazione. 

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