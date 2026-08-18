Tennis: Cincinnati Open, Errani e Fernandez avanti nel doppio

Reduce dalla finale di Toronto (con la statunitense Nicole Melichar-Martinez) Sara Errani ha scelto di fare coppia con la canadese Leylah Fernandez nel tabellone del doppio del 'Cincinnati Open', WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.433.076 dollari di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. La 39enne romagnola, n.9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal, n.66 in doppio, hanno battuto all'esordio 6-2, 7-6(2) la tedesca Tamara Korpatsch e la britannica Emily Webley-Smith, che hanno preso il posto sorteggiate della russa Mirra Andreeva e della rumena Sorana Cirstea.