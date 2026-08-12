Nba, Los Angeles Lakers venduti per 12,5 miliardi di dollari

Espn ha riferito per prima che Kushner e Iger stanno acquistando la franchigia più preziosa della Nba, valutata lo scorso anno 10 miliardi di dollari, quando Mark Walter aveva acquisito una quota di controllo dalla famiglia Buss. I due uomini d'affari erano stati coinvolti nel tentativo di ottenere una franchigia di espansione a Las Vegas. Acquistando i Lakers, Iger e Kushner non devono semplicemente aspettare quella decisione. L'espansione, se ci sarà, potrebbe avvenire nella stagione 2028-29. La vendita dovrà comunque essere approvata dal Board of Governors della Nba e il processo potrebbe richiedere diverse settimane. La prossima riunione del board è fissata per il mese prossimo a New York.



I 12,5 miliardi di dollari rappresentano non solo un record per lo sport professionistico statunitense, ma confermano anche la crescita vertiginosa del valore delle franchigie Nba. Solo tre anni fa Michael Jordan aveva ceduto la sua quota di maggioranza negli Charlotte Hornets sulla base di una valutazione di 3 miliardi di dollari, mentre i Boston Celtics sono stati venduti lo scorso anno a una valutazione di poco superiore ai 6 miliardi, cifra che all'epoca rappresentava il record. L'acquisizione di una quota di controllo dei Lakers da parte di Walter nel giugno 2025 aveva fatto saltare quel precedente record e ora Iger e Kushner hanno spinto l'asticella ancora più in alto. L'acquisto di Walter era stato approvato dai proprietari delle franchigie Nba nell'ottobre scorso. In precedenza aveva acquisito una quota di minoranza del 27% dei Lakers nel 2021, prima della vendita del 2025. L'operazione era avvenuta sulla base di una valutazione della franchigia di 10 miliardi di dollari, la più alta mai raggiunta da una squadra professionistica.