Vuelta: Roglic capitano Red Bull - BORA - hansgrohe, c'è Moscon

18 Ago 2026 - 10:36
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La Red Bull - BORA - hansgrohe schiera Primož Roglic, Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch e Frederik Wandahl al via della Vuelta di Spagna, a Monaco il 22 agosto, mettendo insieme esperienza nei Grandi Giri, velocità in volata, forza in salita e versatilità tattica. La squadra supporterà Roglic nelle sue ambizioni per la classifica generale, sebbene queste dovranno essere valutate progressivamente, dopo che la sua preparazione per la Vuelta è stata compromessa dalla recente caduta. 

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