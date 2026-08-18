Vuelta: Roglic capitano Red Bull - BORA - hansgrohe, c'è Moscon

La Red Bull - BORA - hansgrohe schiera Primož Roglic, Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch e Frederik Wandahl al via della Vuelta di Spagna, a Monaco il 22 agosto, mettendo insieme esperienza nei Grandi Giri, velocità in volata, forza in salita e versatilità tattica. La squadra supporterà Roglic nelle sue ambizioni per la classifica generale, sebbene queste dovranno essere valutate progressivamente, dopo che la sua preparazione per la Vuelta è stata compromessa dalla recente caduta.