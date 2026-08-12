Ronaldinho tra il Ravenna e il... basket: il brasiliano tratta per acquistare l'AS Monaco

In attesa di vederlo all'opera con la maglia del Ravenna, ambizioso club di Serie C, Ronaldinho è pronto a sbarcare in Francia. Esattamente nel basket transalpino dove l'ex campione brasiliano potrebbe scendere in campo per salvare l'AS Monaco, escluso dai campionati professionistici. In particolare il 46enne si sarebbe fatto avanti con una proposta ufficiale assieme al fondo dell'Andorra Clayton Sport (già operativo nel mondo dello sport e del lifestyle). Proposta che, scrive L'Equipe, sarebbe già stata fatta recapitare a Oleksiy Yefimov, direttore esecutivo del Monaco.