Ronaldinho tra il Ravenna e il... basket: il brasiliano tratta per acquistare l'AS Monaco

Musica e calcio all'intervallo: insieme a Madonna ci sono anche Ronaldo e Ronaldinho
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In attesa di vederlo all'opera con la maglia del Ravenna, ambizioso club di Serie C, Ronaldinho è pronto a sbarcare in Francia. Esattamente nel basket transalpino dove l'ex campione brasiliano potrebbe scendere in campo per salvare l'AS Monaco, escluso dai campionati professionistici. In particolare il 46enne si sarebbe fatto avanti con una proposta ufficiale assieme al fondo dell'Andorra Clayton Sport (già operativo nel mondo dello sport e del lifestyle). Proposta che, scrive L'Equipe, sarebbe già stata fatta recapitare a Oleksiy Yefimov, direttore esecutivo del Monaco.
In particolare il gruppo sarebbe pronto a saldare il debito da 2,5 milioni di euro con l'Eurolega e a fornire la fideiussione bancaria da 5 milioni richiesta dagli organi di controllo dalla federazione basket francese. Il progetto, che vedrebbe una partecipazione di Ronaldinho anche da azionista (oltre che da uomo immagine), avrebbe una durata temporale che va dai 3 ai 5 anni. L'investimento annuo totale? Circa 10 milioni di euro a stagione.
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