Pozzecco guarda già a EuroBasket: "Ci divertiremo"

Tra i 12 convocati di Pozzecco potrebbe esserci anche una novità dell'ultimo minuto: Donte DiVincenzo, 28enne del Delaware e con chiare origini italiane, guardia dei Minnesota Timberwolves in attesa di ricevere tutti i documenti necessari per la naturalizzazione. Un'aggiunta non da poco, in teoria, visto il talento e il fisico di Big Ragù: "Com'è stato l'incontro con DiVincenzo? Dico sempre quello che penso, al massimo utilizzo l'omertà. Però tante volte faccio fatica, perché tanto la gente non capisce e rimango un po' spiazzato. Tutto quello che la Federazione fa e ha fatto per portare prima Banchero e ora DiVincenzo è sufficiente affinché questi giocatori decidano eventualmente di giocare con noi o con gli USA. Ci sono questioni burocratiche a cui noi dobbiamo sottostare. La verità è che con Banchero siamo stati molto bravi, poi è saltato fuori Team USA. Per DiVincenzo, siamo andati in America io e Gigi (Datome): abbiamo trovato un ragazzo estremamente disponibile, però il passaporto ancora non c'è. Siamo in attesa. Però ripeto: la responsabilità della decisione non è stata nostra nel caso di Banchero e non sarà nostra nemmeno con DiVincenzo".