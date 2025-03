Dame Sarr, 18 anni e talento da predestinato: il Barça e Pozzecco se lo godono

13 punti (3/4 da 2, 2/2 da 3, 1/2 ai liberi), 2 rimbalzi, 3 assist, 2 palle rubate, 16 di valutazione in 17'48" sul parquet: una notte di Eurolega da ricordare - non perché irripetibile, anzi, ma perché la prima con una certa responsabilità ed efficacia sui due lati del campo -, per Sarr e per le speranze di Playoff del Barcellona. L'azzurro ha eguagliato o aggiornato il massimo stagionale in Eurolega per minuti, punti, tiri da 2 tentati e realizzati, tiri da 3 tentati e realizzati, tiri liberi realizzati (il primo dell'annata europea!), assist, palle recuperate e rimbalzi.