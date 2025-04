Ellis: "A Trento sento fiducia dal primo giorno. Devo crescere nel fisico"

In cosa pensi che sia migliorato maggiormente il tuo gioco in questa stagione? "Sono migliorato in tante cose, ma soprattutto nel prendere le decisioni nel tempo giusto e nel momento giusto, sia in pick and roll che attaccando il ferro. Direi che sono migliorato anche in difesa, soprattutto sulla difesa della palla, sul mettere pressione a tutto campo".