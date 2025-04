Datome su DiVincenzo: "Eurobasket? Vuole esserci"

Ospite dell'ultima puntata di Area 52, Gigi Datome ha parlato della cena vissuta al fianco di Pozzecco, Simone Fontecchio e Donte DiVincenzo, guardia dei Minnesota Timberwolves, con la possibilità di ottenere un passaporto italiano in tempo per vivere l'estate insieme agli Azzurri: "Lui vuole esserci, è una cosa importante. Senza volontà non si va da nessuna parte. Adesso c'è il problemino del passaporto che deve ancora arrivare. Manca ancora del tempo, l'importante è che lui voglia esserci, senza quello non si va avanti".