Pozzecco: "Trapani? Per ora non c'è nulla con nessuno"

Interrogato dal Corriere dello Sport in merito agli accostamenti delle passate settimane alla panchina del Trapani Shark e all'apprezzamento social del presidente Valerio Antonini del discorso post partita con la Turchia, il CT di Italbasket Gianmarco Pozzecco ha risposto così: "Per andare dall'altra parte sto aspettando che costruiscano il ponte sullo stretto. Non seguo queste chiacchiere sono concentrato sulla Nazionale. Se arrivasse una chiamata il presidente Petrucci darebbe il via libera? C'è un rapporto con il mio presidente tale che mi consentirebbe di valutare. Per ora però non c'è nulla con nessuno. Contento che il video abbia invaso la rete? Non troppo, perché sembra che io voglia prendermi la ribalta che invece è dei ragazzi. Non sono stato io il protagonista della vittoria a Istanbul ma loro, voglio che questo sia ben chiaro. Credo fermamente alle parole che ho detto loro e che sono state rese pubbliche. Mi emoziono oggi come alla prima partita sulla panchina della Nazionale. Si sono meritati di vivere una giornata così. Ho chiesto ai ragazzi: ma chi di voi ha giocato contro Larkin? Hanno alzato la mano in pochi (Pajola, Diouf, Akele, Procida, Spagnolo, Sarr, Bortolani e Caruso, nda). Eppure sono usciti da quel palazzo vittoriosi".