Alla scoperta del metodo Poeta: "Le mie basi: entusiasmo, impegno e tolleranza"

Un approccio sicuramente più morbido e accondiscendente nei confronti dei giocatori, quello di Poeta, rispetto alla postura apprezzabile dall'esterno di coach Messina. Se l'allenatore più vincente della storia della pallacanestro europea non ha mai fatto mistero di faticare ad accettare gli errori delle proprie squadre ("Nel contraddittorio sono ostinato, è difficile, perché mi rendo conto solo a posteriori. Io credo molto che l’allenatore ti debba mettere in difficoltà. Devo migliorare nel recuperare i momenti in cui ti aiuto come giocatore e nelle difficoltà. Io ho avuto la fortuna sfacciata di avere una marea di grandi giocatori nella mia carriera. E ovviamente quello che ho fatto, poco o tanto che sia, lo devo a loro. Io certe volte mi rendo conto che è come se li avessi buttati nella piscina e non avessi fatto molto per farli uscire sani e salvi. E questo è un problema", le sue parole nel maggio 2024 a USAP Podcast), il profilo che LBA e La Giornata Tipo hanno dipinto attorno a Poeta si basa su fondamenta differenti: "Ci sono tre cose nel mio modo di allenare che sono imprescindibili. Entusiasmo, impegno e tolleranza. Se voglio provare a essere duro, autoritario, perdo le mie skills, che sono altre. Provo a far capire ai giocatori che il ruolo è diverso, però quel contatto emotivo ho provato a non toglierglielo".