Basket, Serie A: l'Olimpia batte Trento e vola in semifinale

La vendetta dopo la finale di Coppa Italia è completa: l'Olimpia Milano è la seconda semifinalista dei playoff della Serie A di basket. Dopo il colpo a Trento, arriva il doppio successo al Forum che permette ai campioni d'Italia di battere la Dolomiti Energia: in gara 4 finisce 89-82 per la formazione di Messina, che ha bisogno di un super Shavon Shields e dell'ultimo quarto per battere la quarta della Regular Season. L'avvio è equilibrato, ma è nel secondo periodo, con il 28-13 di parziale, che arriva il primo strappo della partita. La reazione degli ospiti, però, è netta e infatti con il 29-15 al rientro sul parquet di Assago è di nuovo tutto in bilico, anzi: a 10 minuti dalla fine, Trento è avanti 64-63. A mettere le cose a posto ci pensa un super Shavon Shields: 27 punti con 9/14 dal campo, 5 triple e un 100% (4/4) ai liberi per avere ragione della detentrice della Coppa Italia. Fondamentali anche i 17 in uscita dalla panchina di Bolmaro, mentre agli uomini di Galbiati non bastano i 19 di Ford e i 16 di Lamb. E ora l'Olimpia può mettersi davanti alla tv per godersi gara 4 di Virtus-Venezia: Bologna è avanti 2-1, ma si gioca al Taliercio. Trento chiude una stagione che è comunque da applausi, culminata con i playoff e soprattutto la vittoria della Coppa Italia