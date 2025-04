La miglior versione di Nikolić per la salvezza: Cremona ci crede per davvero

Quarta vittoria casalinga consecutiva per la Vanoli Cremona che supera al PalaRadi la NutriBullet Treviso con il punteggio di 94-77, firmando il successo con il secondo scarto più alto in stagione dopo il +18 contro Varese (78-60). Un giocatore su tutti a brillare: Stefan Nikolić, che realizza la sua miglior prestazione in Serie A. L'ala serba di formazione italiana, infatti, ha chiuso con 25 punti in 26 minuti giocati con 7/11 da due e 3/5 da tre punti per una valutazione finale di 20. Oltre al record di punti segnati, il giocatore di Cremona realizza anche il suo primato per tiri da due realizzati in una gara (7) e totali (10). Lo stesso Nikolić che aveva già ritoccato il suo high in carriera nella gara vinta contro Napoli con 15 punti segnati.