Pippo Ricci: "Europeo? Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo"

Intervistato da Il Messaggero - Abruzzo, il capitano dell'EA7 Emporio Armani Milano ha parlato della stagione in biancorosso e del suo libro, pubblicato da qualche settimana ("Volevo essere Robin - Il mio viaggio fino a qui"). Così Giampaolo Ricci: "Quando De Agostini mi ha proposto di scrivere un libro, all'inizio ero un po' spaventato. Scrivere un libro a 33 anni può sembrare prematuro, ma poi mi sono accorto di avere tante esperienze da raccontare. Ho vinto 4 scudetti, ho fatto i Giochi Olimpici, ho vissuto momenti incredibili con la Nazionale e con i club, ma tutto ciò che c'è dietro, i sacrifici, le difficoltà, le emozioni, sono cose che solo io conosco davvero. Scrivere il libro è stato un modo per mettermi a nudo, per trasmettere quello che ho vissuto e che spesso nemmeno le persone più vicine a me conoscevano. Sognavo di diventare un giocatore professionista, ma non avrei mai immaginato di poter vincere quattro scudetti consecutivi tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Ho sempre lavorato per migliorarmi, consapevole che nulla arriva per caso. Italbasket? Ora, con l'Europeo alle porte, voglio dare il mio contributo alla Nazionale per ottenere un grande risultato. Veniamo da un Europeo nel 2022, in cui eravamo vicini a battere la Francia e dai Mondiali 2023, in cui abbiamo fatto bene ma ci siamo fermati ai quarti. Stavolta vogliamo provare ad arrivare fino in fondo: il gruppo c'è e ce lo meritiamo. Obiettivi futuri? Continuare a vincere e a migliorarmi. Spero di poter dare ancora tanto alla Nazionale e all'Olimpia Milano. Poi, un giorno, mi piacerebbe trasmettere ai giovani quello che ho imparato, magari allenando o lavorando nel mondo del basket. Dopo il basket, mi piacerebbe anche prendere un master qui a Milano e avvicinarmi a un percorso professionale diverso. Vorrei esplorare altre possibilità, magari legate alla matematica o al mondo aziendale".