Pangos e la corsa salvezza con Napoli: "Ora arriva il tratto più importante"

Come ti spieghi che riuscite a passare da partite negative come con Pistoia a eccezionali come con Bologna?

“Dalla partita contro Pistoia dovevamo imparare dai nostri errori per affrontare Bologna. Non c'era tempo per essere abbattuti e per abbassare la testa, dovevamo riprenderci in fretta. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro in questo senso”.