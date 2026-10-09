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Milano, Poeta resta in sella: ribadita la piena fiducia al coach dopo l'inizio difficile in Eurolega

Rimane saldo al suo posto coach Peppe Poeta, almeno per il momento. Non c'è in programma un esonero, almeno per il momento, dopo tre sconfitte e una vittoria in Eurolega

09 Ott 2026 - 15:37
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Piena fiducia in Peppe Poeta. È quanto filtra dai vertici dell'Armani Milano sulle voci raccolte su un possibile esonero dell'allenatore dell'Olimpia, partita con un record di una vittoria e tre sconfitte in Eurolega dopo aver conquistato la Supercoppa a Tortona. I vertici dell'Armani Milano non si aspettavano un inizio così difficile - tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa - ma non hanno intenzione di cambiare il coach che la scorsa stagione, ereditando la squadra dopo le dimissioni a novembre di Ettore Messina, ha vinto Scudetto e Coppa Italia.

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"Il processo di crescita di questa squadra è più lungo di quello che ci aspettavamo tutti", le parole di Poeta dopo la sconfitta di ieri sera a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv. Domenica l'Olimpia, che in estate ha cambiato tutti i cinque giocatori del quintetto, ospiterà Treviso prima del doppio turno casalingo di Eurolega, contro il Real Madrid e Dubai.

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