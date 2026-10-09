Milano, Poeta resta in sella: ribadita la piena fiducia al coach dopo l'inizio difficile in Eurolega

Piena fiducia in Peppe Poeta. È quanto filtra dai vertici dell'Armani Milano sulle voci raccolte su un possibile esonero dell'allenatore dell'Olimpia, partita con un record di una vittoria e tre sconfitte in Eurolega dopo aver conquistato la Supercoppa a Tortona. I vertici dell'Armani Milano non si aspettavano un inizio così difficile - tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa - ma non hanno intenzione di cambiare il coach che la scorsa stagione, ereditando la squadra dopo le dimissioni a novembre di Ettore Messina, ha vinto Scudetto e Coppa Italia.