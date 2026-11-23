Erede designato e allievo prediletto del leggendario Sakari Orava - ribattezzato il "dottor House dello sport" per aver operato oltre 20 mila pazienti nella cittadina finlandese tra cui Van Basten, Guardiola, Beckham, Deschamps, Dimarco, Ottey, Howe, Lambruschini e Chechi, nonché pioniere nello studio della sindrome della bandelletta ileotibiale con una celebre pubblicazione sul British Journal of Sports Medicine già nel 1978 - Lempainen ne ha raccolto il testimone nel 2020, quando il maestro si è ritirato a 75 anni.