Lasse Lempainen © aspetar.com
Sarà il chirurgo ortopedico finlandese Lasse Lempainen, nato a Turku il 5 novembre 1978 e considerato uno dei massimi luminari mondiali nelle lesioni muscolo-tendinee, a operare domani Jannik Sinner dopo averlo visitato a Milano nelle scorse ore.
Erede designato e allievo prediletto del leggendario Sakari Orava - ribattezzato il "dottor House dello sport" per aver operato oltre 20 mila pazienti nella cittadina finlandese tra cui Van Basten, Guardiola, Beckham, Deschamps, Dimarco, Ottey, Howe, Lambruschini e Chechi, nonché pioniere nello studio della sindrome della bandelletta ileotibiale con una celebre pubblicazione sul British Journal of Sports Medicine già nel 1978 - Lempainen ne ha raccolto il testimone nel 2020, quando il maestro si è ritirato a 75 anni.
Con un dottorato di ricerca incentrato proprio sul trattamento chirurgico dei tendini del ginocchio e degli ischiocrurali, lo specialista divide la propria attività tra gli ospedali Pihlajalinna di Turku ed Helsinki, la clinica Ripoll y De Prado di Madrid, La Madonnina di Milano e il centro Aspetar in Qatar, collaborando stabilmente con club del calibro di Barcellona, Juventus, Milan e Parma e mantenendo stretti rapporti con la medicina sportiva italiana anche tramite il professor Herbert Schoenhuber, presidente onorario della Commissione medica Fisi.
Nel corso degli anni la sua sala operatoria è diventata un punto di riferimento assoluto per gli atleti d'élite alle prese con infortuni complessi, accogliendo tra gli altri lo sciatore Giovanni Franzoni - operato dopo il grave problema muscolare del gennaio 2023 - e numerosi calciatori come Dembélé, Dovbyk, Kalulu, Spinazzola, Araujo e Lorenzo Pellegrini.