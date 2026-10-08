Basket, Eurolega: Milano cade anche contro il Maccabi Tel Aviv, la Virtus batte il Bayern a Monaco

LA CRONACA

Niente da fare per l’Olimpia Milano in Serbia, col Maccabi Tel Aviv arriva il terzo ko su quattro partite in Eurolega. Avvio shock per o ragazzi di Poeta, che vanno sotto prima 17-7 e poi 20-9, con un Hoard mattatore assoluto. Wright, Guduric e Cole provano a tenere a galla gli ospiti, che accorciano fino al 24-20 a fine primo quarto. La sfida nel secondo quarto è equilibrata: Madar e Wright non sbagliano un colpo, e all’intervallo il punteggio è sul 51-45 a favore dei “padroni di casa”. Nel terzo periodo i quattro punti consecutivi di Matthews portano i biancorossi fino al 65-60, ma in finale di quarto gli israeliani accelerano di nuovo: 74-62 a seicento secondi dal termine. È Colson a gestire la gara per la squadra di Tel Aviv nell’ultimo quarto: Booker prova a rispondere, ma alla sirena finale il punteggio dice 97-79. Terza sconfitta per l’Armani, mentre per il Maccabi Tel Aviv è la prima vittoria.