Basket, Eurolega: Milano cade anche contro il Maccabi Tel Aviv, la Virtus batte il Bayern a Monaco

Nel quarto turno di Eurolega arriva la terza sconfitta per Milano, che a Belgrado va ko 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. Dopo un avvio difficile (20-9) la squadra di Poeta torna a contatto grazie ad una super prestazione di Wright (23 punti, top scorer di serata). A fine terzo quarto il Maccabi accelera ancora una volta, trascinata da un super Madar da 17 punti. L’Armani prova nuovamente a tornare sotto, senza però riuscirci. È il terzo ko per i biancorossi dopo quelli con Partizan e Baskonia, unica vittoria nel derby italiano con la Virtus.
LA CRONACA
Niente da fare per l’Olimpia Milano in Serbia, col Maccabi Tel Aviv arriva il terzo ko su quattro partite in Eurolega. Avvio shock per o ragazzi di Poeta, che vanno sotto prima 17-7 e poi 20-9, con un Hoard mattatore assoluto. Wright, Guduric e Cole provano a tenere a galla gli ospiti, che accorciano fino al 24-20 a fine primo quarto. La sfida nel secondo quarto è equilibrata: Madar e Wright non sbagliano un colpo, e all’intervallo il punteggio è sul 51-45 a favore dei “padroni di casa”. Nel terzo periodo i quattro punti consecutivi di Matthews portano i biancorossi fino al 65-60, ma in finale di quarto gli israeliani accelerano di nuovo: 74-62 a seicento secondi dal termine. È Colson a gestire la gara per la squadra di Tel Aviv nell’ultimo quarto: Booker prova a rispondere, ma alla sirena finale il punteggio dice 97-79. Terza sconfitta per l’Armani, mentre per il Maccabi Tel Aviv è la prima vittoria.
LA VIRTUS PASSA A MONACO
La Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiacos allo scadere. Le V Nere, grazie a quel successo e al risultato acquisito questa sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i due ko che avevano aperto la stagione, con il Fenerbahce a Istanbul e contro l'Olimpia a Milano (lì allo scadere era arrivata la sconfitta). La squadra di Álex Mumbrú parte subito forte, chiudendo il primo quarto avanti 21-35 e riesce ad amministrare il vantaggio fino all'intervallo (43-52). A inizio terzo periodo i bavaresi si riportano a -3 con due triple di Obst, ma lì la Virtus reagisce con un parziale di 9-0 e riesce a controllare senza troppi patemi fino alla fine. Top scorer degli emiliani è Wendell Moore con 20 punti, seguito da Bo Klintman a quota 15 e da Marcus Carr a 13 punti, tra cui i 7 finali che mettono in ghiacciaia il risultato.