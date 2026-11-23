"Ci troviamo ancora in Italia ma in una sede diversa e con giocatori differenti. Lo spirito e l'obiettivo però rimangono gli stessi: cercare di dare il massimo. Siamo felici di difendere il titolo qui in Italia. Sappiamo di avere addosso una certa pressione, ma è un privilegio". Lo ha detto il capitano dell'Italia di Coppa Davis Filippo Volandri in conferenza stampa in vista dell'inizio della Final 8 di Bologna. Gli azzurri esordiranno mercoledì contro la Corea del Sud. "La nostra storia ci insegna che in Coppa Davis il ranking non conta poi così tanto. È una lezione che abbiamo imparato tempo fa... o meglio, non così tanto tempo fa. Soprattutto dopo la sfida contro il Canada di due anni fa: da quell'esperienza abbiamo imparato molto - ha riflettuto il capitano azzurro rievocando la sfida ai gironi persa contro gli uomini di Dancevic a Bologna due anni fa - Non voglio dire che in quell'occasione non avessimo rispetto per il Canada, ma da quel match in poi abbiamo iniziato a prestare molta più attenzione. Ecco perché ci concentriamo innanzitutto su noi stessi: sappiamo di essere una squadra forte. Certo, bisogna prestare attenzione agli avversari, ma ripeto: il punto di partenza siamo noi".