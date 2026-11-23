A dare ulteriore profondità, ed esperienza, alla squadra ci sarà anche Matteo Berrettini, escluso in principio dalle prime convocazioni ("Ma le prime convocazioni sono sempre stilate in base al ranking", ha precisato Volandri) e desideroso di continuare ad aggiornare il suo bilancio nella competizione (14 vittorie, di cui 12 in singolare, e 4 sconfitte equamente distribuite). "Quando sono uscite le convocazioni sapevo che mi sarei dovuto far trovare pronto perché il capitano ci aveva detto che quelle ufficiali sarebbero arrivate più avanti - ha dichiarato l'azzurro - Ho continuato ad allenarmi e a giocare per farmi trovare pronto per la squadra. E' sempre un onore e un piacere, da quando sono bambino giocare in Davis è il sogno più grande che potessi avere e sono contento di essere ancora qui per un altro anno". E' stata infine la volta di Luciano Darderi, convocato per la prima volta dopo "tre anni difficili perché ci sono tanti giocatori forti", ma certo di far parte di "una squadra bellissima, unita" e di dare "il massimo".