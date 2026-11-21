Varese e Reyer si trovano faccia a faccia nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali. "Continuiamo il nostro percorso nel campionato italiano con una partita molto complicata contro Varese, una squadra che quest'anno sta facendo molto di più rispetto alla passata stagione, soprattutto in termini di vittorie e punti segnati -ha commentato Spahija -.È un roster profondo che, quando trova la sua giornata, riesce a esprimersi davvero a un livello altissimo. Noi, dopo il rientro dalla trasferta europea, abbiamo iniziato a preparare la gara già nel primo allenamento e proseguiremo domani per farci trovare pronti a confrontarci al meglio contro di loro.