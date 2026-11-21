Varese e Reyer si trovano faccia a faccia nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali. "Continuiamo il nostro percorso nel campionato italiano con una partita molto complicata contro Varese, una squadra che quest'anno sta facendo molto di più rispetto alla passata stagione, soprattutto in termini di vittorie e punti segnati -ha commentato Spahija -.È un roster profondo che, quando trova la sua giornata, riesce a esprimersi davvero a un livello altissimo. Noi, dopo il rientro dalla trasferta europea, abbiamo iniziato a preparare la gara già nel primo allenamento e proseguiremo domani per farci trovare pronti a confrontarci al meglio contro di loro.
"Varese gioca con tantissimo pace e ritmo: le loro guardie hanno moltissimi punti nelle mani e la produzione dal tiro da tre punti è molto elevata. Dovremo concentrarci proprio su questi aspetti chiave: fermare la loro transizione e limitare il più possibile le conclusioni dall'arco.
"Boakye? È in crescita: è un giocatore che ha bisogno di sentire un po' più di fiducia da parte di tutti, un ragazzo che ogni giorno aggiunge qualcosa al suo lavoro. Anche Maretto ha sempre fatto cose positive da quando è arrivato qui. Ci sono giocatori per i quali serve un po' di tempo, perché sia Maretto sia Boakye rappresentano a tutti gli effetti un progetto importante per la Reyer.
Arriviamo all'ultima partita prima della sosta ed è importantissimo mantenere questo livello di prestazioni, perché si vede chiaramente che anche la nostra squadra è in crescita" ha concluso il tecnico orogranata.