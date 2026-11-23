"I tempi di recupero per Sinner stimati in 3-4 mesi? È un'ipotesi verosimile". A dirlo a LaPresse è Fabrizio Tencone, specialista in Medicina dello sport e direttore del Centro di riabilitazione sportiva Isokinetic di Torino, commentando la scelta del tennista di operarsi in Finlandia. Tormentato da mesi da un problema al ginocchio destro - per la precisione alla bandelletta ileotibiale - Sinner ha optato alla fine per la soluzione chirurgica. "Per atleti del calibro di Sinner, quando ci sono delle infiammazioni croniche, si cercano sempre soluzioni conservative", sottolinea. "Se si è optato per l'intervento vuol dire che sono state fatte tutte le valutazioni del caso". E sulla natura dell'operazione sono due le ipotesi più plausibili: "O ridurre la parte ossea che sfrega contro la bandelletta oppure, attraverso una serie di piccoli taglietti, allungare un pochino la bandelletta stessa e renderla più elastica", spiega Tencone. Quanto ai possibili rischi per il prosieguo della carriera del tennista, è difficile sbilanciarsi a priori, ma Tencone offre una prima indicazione generale: "Questo tipo di intervento di solito non presenta rischi particolarmente elevati".