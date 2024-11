VENEZIA, SPAHIJA: "TRISTE PER L'ULTIMO TIRO, MA ORGOGLIOSO DEI MIEI"

Coach Neven Spahija tra rammarico per l'occasione sciupata nel finale e l'orgoglio per una clamorosa rimonta quasi completata: "Complimenti a Milano e coach Messina per la vittoria. Penso che se avessimo vinto noi avremmo meritato. Loro sono stati avanti il 90% del tempo, ma non è la prima volta che rimontiamo e che non molliamo la partita: è nel nostro DNA e fa parte della nostra identità. Giocare qui a Milano dopo tre trasferte consecutive non era facile e posso solo fare i complimenti ai giocatori. Soprattutto è difficile rimontare 20 punti, dobbiamo capire come non subire un tale svantaggio ed essere più equilibrati, anche se c'è molto di Milano in questo. Sono triste per l'ultimo tiro, ma molto orgoglioso dei ragazzi. Sono contento che sono ritornati due giocatori, come sempre così si può fare qualcosa in più, è molto diverso. Torniamo a casa per studiare dove possiamo fare meglio e allenarci perché ultimamente non ci siamo praticamente riusciti".