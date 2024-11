Basket, Serie A: primo ko per la Virtus, sfugge la vetta. Vincono Milano e Brescia

IL TABELLINO

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 104-95

(24-22, 51-44, 76-74)

Openjobmetis Varese - Akobundu-Ehiogu 11 (5/6 da 2, 1/2 tl), Alviti 13 (2/5, 2/7, 3/4 tl), Librizzi 28 (3/5, 5/7, 7/8 tl), Hands 16 (3/8, 2/6, 4/4 tl), Johnson 18 (3/6, 4/8), Harris 8 (1/2, 2/3), N'Guessan 5 (2/2 da 2, 1/1 tl), Fall 2 (1/2 da 2), Brown 3 (1/3 da 3). N.e. Gray, Virginio, Carità. All. Mandole.

Virtus Segafredo Bologna - Belinelli 23 (3/4, 5/8, 2/2 tl), Pajola 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Polonara 1 (1/2 tl), Zizic 11 (5/5 da 2, 1/2 tl), Tucker 6 (3/6, 0/1), Clyburn 15 (7/9, 0/3, 1/3 tl), Shengelia 19 (8/10, 0/1, 3/3 tl), Hackett 9 (1/3, 1/1, 4/6 tl), Grazulis 4 (1/1, 0/1, 2/2 tl), Morgan 4 (2/5, 0/1), Diouf. N.e. Akele. All. Banchi.



TRAPANI SHARK-NAPOLI BASKET 95-85

Non c'è storia al PalaShark, dove Trapani infligge il settimo ko in sette gare alla Napoli Basket. I partenopei crollano definitivamente nell'ultimo quarto e perdono 95-85 nonostante i 21 punti di Pangos e la buonissima gara di Bentil (18). Inizio equilibrio in terra siciliana, con Napoli che si dimostra una squadra viva e tiene Trapani sul 24-22 nel primo quarto. Nella ripresa gli Shark allungano sotto la spinta di Robinson e Petrucelli, ma non vanno oltre il +10 che tiene comunque in vita gli ospiti. Napoli ha un moto d'orgoglio nel terzo periodo e ribalta tutto, sotto la spinta di un sontuoso Pangos: 65-63 per i campani, che però si spengono nuovamente nel finale. Trapani reagisce a questo parziale e, dopo aver segnato solo otto punti nel terzo quarto, è una furia. Gli Shark si confermano tali, azzannando l'avversario e non lasciandogli scampo: parziale di 32-20 e vittoria per Trapani. I siciliani sconfiggono 95-85 Napoli, che resta ultima con sette ko in sette gare: Milicic rischia la sua panchina. Repesa invece sorride: è terzo posto con Milano, Trieste e Brescia per la rivelazione della Serie A, che porta quattro giocatori in doppia cifra con Petrucelli (15) top-scorer.