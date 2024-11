MILANO, MESSINA: "TRE QUARTI BENE, POI BLACK OUT". E SU NEBO...

Così Ettore Messina in conferenza stampa dopo la vittoria di misura su Venezia: "Vorrei soffermarmi sui primi tre quarti dove abbiamo giocato una buona partita. Poi non abbiamo avuto continuità, abbiamo spento la luce. Questo non va bene, ci lavoreremo. Ma i primi tre quarti sono stati incoraggianti. Speriamo di continuare su questa via".