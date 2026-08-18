Ginnastica: Europei maschili, tre esordienti azzurri a Zagabria

Il sipario si alzerà di nuovo sull'Arena Zagreb per celebrare il 37/mo Campionato Europeo di Ginnastica Artistica maschile, in programma dal 19 al 23 agosto nella capitale croata. Come già accaduto per la femminile, anche la squadra maschile - formata da Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa, Riccardo Villa, Simone Speranza, Ares Federici, con lo specialista individuale Gabriele Targhetta - si presenta in Croazia con ginnasti più esperti e giovani esordienti. La sua carriera parla per lui, che di solito è di poche parole: Yumin Abbadini. Quattro partecipazioni consecutive agli Europei: da Monaco 2022 con un'Italia d'argento, passando per Antalya e la vittoria del titolo a squadre, arrivando alla manifestazione casalinga di Rimini nel 2024 quando centrò uno storico bronzo nell-around individuale, fino allo scorso anno a Lipsia dove ha ribadito il terzo posto con il team. L'aviere dell'Aeronautica Militare è il più esperto del gruppo, nel palmares ha tre Mondiali e soprattutto i Giochi Olimpici di Parigi. Il bergamasco, nel 2018, ha condiviso l'esperienza della manifestazione continentale junior a Glasgow con Edoardo De Rosa. Il 26enne di Sesto San Giovanni era tra i protagonisti un anno fa in Germania e in Croazia affronterà il suo terzo Europeo contando anche quello a Basilea nel 2021. Quest'anno ha vinto lo scudetto di Serie A con la Gymnastics Romagna Team, ora vuole dire la sua su un palcoscenico internazionale così importante. Tre gli esordienti assoluti in una competizione senior del vecchio continente: Riccardo Villa, Simone Speranza e Ares Federici. Il 21enne quest'anno ha vinto l'oro di specialità alla sbarra nella World Challenge Cup di Osijek e si era tolto belle soddisfazioni nella sua carriera da junior. Il ginnasta nato a Monza nel curriculum vanta un Europeo di categoria a Monaco - campione con la squadra e titolo al cavallo con maniglie - e tre medaglie al Mondiale giovanile ad Antalya nel 2023. Il 19enne siciliano, che si allena nel centro federale di Fermo, è al suo primo anno da senior e aveva fatto parlare di sé nella rassegna iridata di Manila '25 quando era tornato a casa con tre argenti brillando a corpo libero e agli anelli. Federici invece ha 24 anni e ha studiato in giro per il mondo sin da giovanissimo. In Croazia c'era stato già qualche mese fa per la World Cup di Osijek e, sempre nel 2026, aveva vinto un bronzo al volteggio nella Coppa del Mondo a Cottbus.