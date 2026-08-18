Basket, Roma SPQR al via, Nelson: "Vogliamo che il progetto renda orgogliosa la città"

Roma torna a essere protagonista nel mondo del basket. Il 20 agosto, infatti, la BC Roma SPQR si radunerà presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, dando ufficialmente il via alla preparazione per la stagione 2026/27 che vedrà il club impegnato in Serie A e in EuroCup. "Roma è una città unica al mondo e crediamo che abbia tutte le caratteristiche per diventare la casa di un progetto cestistico altrettanto speciale. Il nostro obiettivo non è semplicemente costruire una squadra competitiva: vogliamo creare un'organizzazione che abbia radici profonde nella città, che sappia coinvolgere la comunità e crescere nel tempo attraverso una visione internazionale. Vogliamo costruire qualcosa di cui Roma possa sentirsi parte e di cui possa essere orgogliosa", le parole di Donnie Nelson, azionista di maggioranza di BC Roma. A guidare la squadra sarà Alessandro Magro, tecnico della Germani Brescia dal 2021 al 2024, che sottolinea in una nota come "entrare a far parte di un progetto che nasce con questa visione e in una città come Roma rappresenta una grande responsabilità e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità". Sergio Scariolo ricoprirà invece il ruolo di Special Advisor for Basketball Strategy, pronto a dare il proprio apporto nel "contribuire a un progetto che guarda non soltanto alla squadra, ma allo sviluppo di una cultura cestistica più ampia. Il mio ruolo sarà quello di mettere esperienza e competenze a disposizione di BC Roma, contribuendo alla riflessione sulle strategie di sviluppo tecnico, sulla crescita dei giovani e sulla costruzione di un modello sostenibile nel tempo". Il ruolo di presidente onorario, invece, sarà affidato a Valerio Bianchini, figura tra le più rappresentative della pallacanestro italiana, che ammette come "la sfida sarà creare un club nel quale Roma possa riconoscersi e capace di avvicinare sempre più giovani e famiglie alla pallacanestro".