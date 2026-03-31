Nba Europe, stanotte scade il termine per entrare: il Milan di Cardinale è interessato

Lo scorso gennaio infatti Milan e Olimpia Milano avevano preso parte a una riunione tenutosi a Londra in cui l'Nba ha illustrato le linee guida del nuovo torneo, per i rossoneri erano presenti Massimo Calvelli, CEO International per RedBird Development Group e membro del cda del Milan e Zlatan Ibrahimovic, segno inequivocabile di interesse concreto, ma oggi i punti di domanda si sono moltiplicati.