BASKET

Nba Europe, stanotte scade il termine per entrare: il Milan di Cardinale è interessato

Scatta la deadline per presentare all'Nba le prime offerte non vincolanti, RedBird è interessata ma ci sono molte incognite

31 Mar 2026 - 12:08
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Il tempo sta per scadere, a mezzanotte scadrà il termine per presentare all'Nba le prime offerte non vincolanti per le franchigie di Nba Europe, la nuova lega di basket che dovrebbe nascere nel 2027. Chi è interessato a diventare proprietario di una franchigia, insomma, dovrà fare la sua proposta entro questa notte e tra questi potrebbe esserci anche il fondatore di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, che è da sempre in prima linea su questo progetto. 

Lo scorso gennaio infatti Milan e Olimpia Milano avevano preso parte a una riunione tenutosi a Londra in cui l'Nba ha illustrato le linee guida del nuovo torneo, per i rossoneri erano presenti Massimo Calvelli, CEO International per RedBird Development Group e membro del cda del Milan e Zlatan Ibrahimovic, segno inequivocabile di interesse concreto, ma oggi i punti di domanda si sono moltiplicati. 

A frenare gli entusiasmi la quota d'ingresso chiesta alle franchige che vorranno entrare in Nba Europe (si parla di una "tassa di iscrizione" da 500 milioni) e i costi di gestione molto alti, ma anche motivazioni più 'politiche' come il rapporto con l'Eurolega, che all'inizio sembrava esclusa ma ora non si sa: "Siamo convinti che per il bene del basket europeo la cosa migliore sarebbe una soluzione comune con l’Eurolega, trovando un accordo per un approccio di sistema alla crescita", ha dichiarato di recente Adam Silver, commissioner della Nba. In attesa che tutto si chiarisca comunque, Cardinale osserva interessato e prepara l'offerta. 

Cos'è Nba Europe

 "Pensiamo a un mix di squadre già esistenti, squadre nuove e squadre di calcio che vogliono investire anche nel basket", ha spiegato in passato Mark Tatum, il vice commissioner Nba che si sta occupando della questione. “Per noi questo è forever project, un progetto per sempre", ha aggiunto il commissioner Adam Silver.

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