Armani...Brooks: l'americano è già una certezza per Milano

A legarlo all'Olimpia anche un altro texano, come lui: Keith Langford, che negli ultimi anni lo ha sostenuto molto, come ha dichiarato lo stesso Brooks. "Gli ho mandato un messaggio in estate per dirgli che avevo firmato, era superfelice. Mi ha detto che mi sarei trovato bene e mi ha dato dei consigli sull'ambiente". Un rapporto nato in palestra, ma consolidatosi nel tempo. "Parliamo almeno una volta alla settimana, per me rappresenta un modello di riferimento".