Nba: tredici vittorie di fila per Cleveland, Okc prima a Ovest

NEW YORK KNICKS-CHICAGO BULLS 123-124

Chicago sbanca il Madison Square Garden e ringrazia Josh Hart e Coby White: il primo fa fallo e regala tre liberi a tre secondi dalla fine al secondo, che li realizza tutti e firma il 124-123 finale. Brunson ci prova sulla sirena, ma il suo tiro finisce sul ferro. Il più deluso di tutti non può non essere Towns: l'ex Minnesota chiude con 46 punti e 10 rimbalzi, ma va ko (24 per Brunson e 20 per Bridges). I 31 di LaVine e i 22 di White, decisivo in lunetta nel finale, fanno sorridere i Knicks, ora a 5-6, un record che incredibilmente a Est vale il quarto posto.