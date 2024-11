Basket Eurolega: Berlino beffa Milano, il Real spazza via Bologna

REAL MADRID – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 98-86

Reduce dalla prima sconfitta in campionato contro Varese, la Virtus Bologna scende sul parquet del Wizink Center per dimenticare subito questo passo falso e provare a regalarsi una grande notte europea contro il Real Madrid: l’obiettivo è quello di dare continuità al bel successo ottenuto la settimana scorsa proprio in Eurolega contro il Maccabi. La partita si apre con un canestro di Tavares, ma viene subito interrotta dagli arbitri per un problema tecnico alla strumentazione elettronica: le squadre sfruttano lo stop forzato per continuare a riscaldarsi in campo. Si torna quindi a giocare e Cordinier e Clyburn guidano un parziale di 5-0 per la Segafredo, mentre a tenere a contatto il Real ci pensa Hezonja: gli spagnoli passano anche al contrattacco e chiudono avanti 28-25 il primo quarto. La Virtus non ci sta e apre il secondo periodo con un parziale di 9-0, portandosi in vantaggio nel punteggio: Shengelia aumenta i giri del motore, così come anche Diouf. Ibaka e Rahan-Mayes tengono quindi in scia il Madrid, che poi riaccelera di nuovo con Llull e si presenta all’intervallo lungo avanti 53-49. Il rientro dagli spogliatoi vede i padroni di casa tenere le stesse medie dei primi due quarti, mentre l’attacco di Bologna si spegne: ne approfittano gli uomini di coach Mateo, bravi a portarsi sull’80-67 prima di iniziare il parziale decisivo. Gli spagnoli ingranano quindi l’ultima marcia e volano sul +22 grazie a un ultimo quarto giocato a ritmi decisamente diversi rispetto alla Virtus. Il finale vede gli emiliani recuperare qualche punto d’orgoglio, ma il risultato non torna mai in discussione. Il Real Madrid vince 98-86, ritrovando il sorriso dopo tre sconfitte consecutive. La Virtus tornerà a giocare venerdì sera, quando ospiterà tra le mura amiche la squadra vincitrice dell’ultima Eurolega: il Panathinaikos di Ataman.