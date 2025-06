Napoli, inizia la nuova era: "Potenziale enorme. Shaq? Ci sarà"

Vi assicuro una visibilità internazionale unica, ci stiamo già muovendo in America con la sinergia dei club Napoli. Non sarà facile ma col giusto lavoro penso di poter aprire un mercato internazionale che in pochi possono vantare in Italia. Sarà un Napoli operaio, self-made. In America abbiamo 20 milioni di italiani che si identificano col Sud Italia. Napoli è la capitale del Sud, e questo mi ha dato uno stimolo importante. Ho l’opportunità di creare la prima squadra di basket globale in America. Cerchiamo di esportare la tradizione napoletana in maniera molto rispettosa in un mercato che forse finora non esisteva. Più facciamo il nostro dovere e più ricavi possiamo portare nelle casse e più possiamo investire per crescere come realtà. C’è un appeal pazzesco con Napoli all’estero.